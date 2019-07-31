Екатеринбург подаст заявку на проведение шахматного турнира претендентов 2020 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Екатеринбург подаст заявку на право проведения турнира претендентов по шахматам 2020 года. Об этом на открытии международного шахматного фестиваля Eurasia Open в Екатеринбурге заявил председатель попечительского совета Федерации шахмат Свердловской области, вице-президент Федерации шахмат России Анатолий Карпов.

"Екатеринбург подаст заявку на проведение турнира претендентов 2020 года. Я надеюсь, что он вызовет интерес, и все вы будете иметь возможность наблюдать за поединками самых сильных шахматистов мира", - сказал 12-й чемпион мира по шахматам Карпов.

В 2018 году турнир претендентов прошел в Берлине. Победу одержал американский гроссмейстер Фабиано Каруана, который позже в матче за мировую шахматную корону проиграл действующему обладателю титула норвежцу Магнусу Карлсену.

Международный фестиваль Eurasia Open впервые прошел в 2017 году. В турнире 2019 года принимают участие свыше тысячи шахматистов со всего мира.