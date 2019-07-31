Чемпион НБА Мозгов заявил, что рад вернуться в "Химки"

"В "Химки" я возвращаюсь с положительными эмоциями и хорошим настроением. Здесь меня все ждут и любят, Химки - мой родной город, с клубом и городом у меня многое связано, и предстоящий сезон будет очень важным как для меня, так и для команды. Все делаю для того, чтобы быть готовым к старту сезона, я уже пообщался с Римасом Куртинайтисом [главным тренером "Химок"], мы раньше работали вместе и общий язык точно найдем без проблем", - сказал Мозгов.

В свою очередь, Куртинайтис заявил, что Мозгов является одним из ведущих российских игроков, он сумеет помочь команде. "Мозгов - один из ведущих российских игроков с очень большим опытом выступления в НБА. У нас был опыт совместной работы в "Химках" во время моего первого прихода в команду, и уже тогда Тимофей был одним из лучших центровых Европы. У него был отличный тандем с Планиничем, сейчас у нас тоже есть хорошие разыгрывающие, и Мозгов нам очень поможет", - сказал Куртинайтис.

В НБА Мозгов играл с 2010 года, в 2016-м он в составе "Кливленда" стал чемпионом лиги. Летом того же года центровой подписал контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс" на четыре года на сумму $64 млн.

В 2017 году "Лейкерс" обменял Мозгова в "Бруклин", который через сезон отправил его в "Орландо". В "Мэджик" Мозгов не сыграл ни одного матча из-за повреждения колена, по окончании сезона-2018/19 клуб отчислил его. В настоящее время 33-летний баскетболист восстанавливается от повреждения колена, из-за которого он пропустил прошлый сезон.