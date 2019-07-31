Клопп вошел в список претендентов на звание лучшего тренера года по версии ФИФА

ТАСС, 31 июля. Немецкий специалист Юрген Клопп, возглавляющий английский "Ливерпуль", вошел в список претендентов на звание лучшего тренера года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом в среду сообщила пресс-служба ФИФА.

"Ливерпуль" под руководством Клоппа в сезоне-2018/19 выиграл Лигу чемпионов и занял второе место в чемпионате Англии.

В список претендентов также вошли Джамель Бельмади (сборная Алжира, победитель Кубка африканских наций - 2019), Дидье Дешам (сборная Франции), Марсело Гальярдо (аргентинский "Ривер Плейт", победитель Кубка Либертадорес - 2018), Рикардо Гарека (сборная Перу, финалист Кубка Америки - 2019), Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити", чемпион Англии, обладатель Кубка Англии и Кубка английской лиги), Маурисио Почеттино (английский "Тоттенхэм", финалист Лиги чемпионов), Фернанду Сантуш (сборная Португалии), Эрик тен Хаг (голландский "Аякс") и Тите (сборная Бразилии, победитель Кубка Америки - 2019). При составлении списка кандидатов учитывались результаты команд в период с 16 июля 2018 по 19 июля 2019 года.

Также ФИФА назвала претендентов на звание лучшего тренера женских команд. В список вошли Милена Бертолини (сборная Италии), Джилл Эллис (сборная США), Питер Герхардсен (сборная Швеции), Футоши Икеда (сборная Японии до 20 лет), Антония Ис (женская сборная Испании до 17 лет), Джо Монтемуарро ("Арсенал", Англия), Фил Невилл (сборная Англии), Рейнальд Педрос ("Лион", Франция), Пол Райли ("Северная Каролина", США) Сарина Вигман (сборная Нидерландов). При составлении списка кандидатов учитывались результаты команд в период с 25 мая 2018 по 7 июля 2019 года.

Церемония вручения наград ФИФА пройдет 23 сентября в Милане.