Носов сомневается в правильности решения "Химок" подписать контракт с Мозговым

В среду "Химки" объявили о подписании контракта с 33-летним Мозговым, соглашение рассчитано на один год. Ранее центровой уже выступал за подмосковный клуб с 2006 по 2010 год, а также в 2011-м - во время локаута в НБА. Вместе с командой он трижды становился серебряным призером чемпионата России, один раз - бронзовым, также он помог ей завоевать Кубок России в 2008 году.

"В последний раз Мозгов хорошо играл, когда Дэвид Блатт был в "Кливленде", после его ухода он потерял место в ротации и практически не играл до окончания сезона, - сказал Носов. - В "Лос-Анджелесе" он начал играть, потом опять перестал попадать в состав, в "Бруклине" почти не играл, а в "Орландо" - совсем. В какой он форме сейчас, я не знаю, не уверен, что в блестящей".

Бывший баскетболист отметил, что многое будет зависеть от того, в какой физической форме в данный момент находится Мозгов. По его мнению, сейчас сложно оценить правильность решение руководства "Химок" подписать контракт с 33-летним центровым. "Непонятно, в каких он кондициях, как он двигается сейчас, я не видел, возможно, он восстановится, дай бог, чтобы так было! Не знаю, насколько это правильное решение "Химок", - добавил Носов.

"Все возможно в этом мире - история знает массу возвращений. Но вернуться после почти трех лет просиживания на "банке" и махания полотенцем, не знаю, как это получится", - отметил он.

"Хочется верить в лучшее, но пока "Химки" подписали имя - хорошее и славное, - сказал Носов. - Это один из лучших российских игроков в современной истории - он выигрывал медали на Олимпиаде, становился чемпионом НБА, у него отличная карьера и хороший агент, который смог обеспечить ему и его семье будущее на много лет вперед. Что говорить о том, что было раньше? Важно, что ты можешь сейчас - если у него будет мотивация, то сможет доказать".

Носов не уверен, что Мозгов может помочь "Химкам"

Также Носов поделился мнением о том, что, по словам генерального директора "Химок" Павла Астахова, Мозгов через год постарается продолжить карьеру в НБА. "Можно говорить что угодно. Попытается, и ладно. Не уверен, что сейчас он способен вернуться в НБА и даже помочь "Химкам", это мое мнение, но дай бог, чтобы я был не прав!" - сказал он.