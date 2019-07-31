Носов сомневается в правильности решения "Химок" подписать контракт с Мозговым

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Подмосковный клуб "Химки", заключив однолетний контракт с чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2015/16 в составе "Кливленда" Тимофеем Мозговым, принял сомнительное решение. Такое мнение ТАСС в среду высказал двукратный серебряный призер чемпионатов мира в составе сборной России Виталий Носов.
В среду "Химки" объявили о подписании контракта с 33-летним Мозговым, соглашение рассчитано на один год. Ранее центровой уже выступал за подмосковный клуб с 2006 по 2010 год, а также в 2011-м - во время локаута в НБА. Вместе с командой он трижды становился серебряным призером чемпионата России, один раз - бронзовым, также он помог ей завоевать Кубок России в 2008 году.
"В последний раз Мозгов хорошо играл, когда Дэвид Блатт был в "Кливленде", после его ухода он потерял место в ротации и практически не играл до окончания сезона, - сказал Носов. - В "Лос-Анджелесе" он начал играть, потом опять перестал попадать в состав, в "Бруклине" почти не играл, а в "Орландо" - совсем. В какой он форме сейчас, я не знаю, не уверен, что в блестящей".
Бывший баскетболист отметил, что многое будет зависеть от того, в какой физической форме в данный момент находится Мозгов. По его мнению, сейчас сложно оценить правильность решение руководства "Химок" подписать контракт с 33-летним центровым. "Непонятно, в каких он кондициях, как он двигается сейчас, я не видел, возможно, он восстановится, дай бог, чтобы так было! Не знаю, насколько это правильное решение "Химок", - добавил Носов.
"Все возможно в этом мире - история знает массу возвращений. Но вернуться после почти трех лет просиживания на "банке" и махания полотенцем, не знаю, как это получится", - отметил он.
"Хочется верить в лучшее, но пока "Химки" подписали имя - хорошее и славное, - сказал Носов. - Это один из лучших российских игроков в современной истории - он выигрывал медали на Олимпиаде, становился чемпионом НБА, у него отличная карьера и хороший агент, который смог обеспечить ему и его семье будущее на много лет вперед. Что говорить о том, что было раньше? Важно, что ты можешь сейчас - если у него будет мотивация, то сможет доказать".
Носов не уверен, что Мозгов может помочь "Химкам"
Также Носов поделился мнением о том, что, по словам генерального директора "Химок" Павла Астахова, Мозгов через год постарается продолжить карьеру в НБА. "Можно говорить что угодно. Попытается, и ладно. Не уверен, что сейчас он способен вернуться в НБА и даже помочь "Химкам", это мое мнение, но дай бог, чтобы я был не прав!" - сказал он.
Двукратный серебряный призер чемпионатов мира назвал вернувшегося в "Химки" центрового зависимым от мяча. "Учитывая то, какая тактика у [главного тренера "Химок"] Римаса Куртинайтиса, ему будет достаточно сложно, даже если он наберет форму, быть ключевым игроком в клубе", - резюмировал Носов.
В НБА Мозгов играл с 2010 года, в 2016-м он в составе "Кливленда" стал чемпионом лиги. Летом того же года Мозгов подписал контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс" на четыре года на сумму $64 млн. В 2017 году "Лейкерс" обменял центрового в "Бруклин", который через сезон отправил его в "Орландо" - в "Мэджик" он не сыграл ни одного матча из-за повреждения колена, по окончании сезона-2018/19 клуб отчислил его. В настоящее время 33-летний баскетболист восстанавливается от повреждения колена, из-за которого он пропустил прошлый сезон.
В прошлом сезоне "Химки" вышли в финал Единой лиги ВТБ, где уступили в серии до трех побед московскому ЦСКА (0-3). В регулярном чемпионате Евролиги "Химки" заняли 13-е место и не смогли квалифицироваться в плей-офф.