Тренерский штаб сборной России по водному поло продолжит работу, несмотря на "неуд" за ЧМ

МОСКВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Тренерский штаб женской сборной России во главе с Александром Гайдуковым продолжит выполнять свои обязанности, несмотря на неудовлетворительную оценку, которую в среду ей выставил президиум Федерации водного поло России за выступление на чемпионате мира в Кванджу. Об этом ТАСС сообщил президент организации Алексей Власенко.

Российские ватерполистки на чемпионате мира выиграли все три матча на групповом этапе, однако в четвертьфинале проиграли будущим бронзовым призерам турнира австралийкам. Затем команда под руководством Гайдукова победила в борьбе за пятое место, однако это не принесло ей олимпийскую путевку на Игры в Токио 2020 года. По этой причине выступление команды было признано неудовлетворительным.

"Но это ничего не меняет, тренерский состав остается работать с целью отобраться на Олимпийские игры. Я уверен, что команда справится с этой задачей и на Олимпиаде выступит достойно", - сказал Власенко.

Глава федерации также отметил, что во время чемпионата мира российские ватерполистки три дня были вынуждены тренироваться в закрытом бассейне, в то время как турнир проходит под открытым небом. По его словам, это негативно отразилось на выступлении команды. "При этом меня никто не поставил в известность об этой проблеме. Если бы мне об этом сказали, то мне бы удалось добиться того, чтобы мы тренировались в открытом бассейне", - заметил Власенко.

Российские ватерполистки являются бронзовыми призерами Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.