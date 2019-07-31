Тренер: задачей юниорской сборной РФ по хоккею является победа в Кубке Глинки/Гретцки

НОВОГОРСК /Московская область/, 31 июля. /ТАСС/. Юниорская сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) ставит перед собой задачу занять первое место на Кубке Глинки/Гретцки. Об этом ТАСС сообщил в среду главный тренер российской сборной Сергей Голубович.

Турнир пройдет с 5 по 10 августа в чешском Бржецлаве и словацком Пьештяни.

"Готовность и состояние команды покажет только турнир, пока ничего не могу сказать, планируем выйти на пик формы к турниру, он скоротечный, поэтому должно хватить и на групповые матчи, и на плей-офф. Из соперников мы пока анализировали только канадцев, да и то видели их в двух командах, которые играли между собой, кто из них поедет, пока сложно сказать. Сборная Канады всегда серьезный соперник, они играют в свой традиционный хоккей, ничего не меняют. Остальных знаем частично, не более того", - отметил Голубович.

Сборная России на групповом этапе сыграет с командами США (5 августа), Швеции (6 августа) и Словакии (7 августа). В другом квартете встретятся команды Канады, Финляндии, Чехии и Швейцарии. Две лучшие сборные каждой группы сыграют в полуфиналах, а остальные встретятся в утешительном турнире.

"Все в одинаковых условиях, все игры важны. Задачи у нас максимальные - первое место", - подчеркнул главный тренер.

На прошлогоднем Кубке Глинки/Гретцки, который прошел в Канаде, сборная России заняла третье место.

О турнире

Кубок Глинки/Гретцки - традиционный летний турнир, в котором принимают участие юниорские сборные. С 2007 по 2017 год он носил название "Мемориал Ивана Глинки" в честь прославленного чехословацкого хоккеиста. Победителем первого турнира в японских Саппоро и Йокогаме в 1991 году стала сборная СССР.

Всего за время участия сборная СССР/России трижды выигрывала золотые медали, четыре раза - серебряные и девять раз - бронзовые. 22 раза золотые медали завоевывала сборная Канады. По разу победителями турнира становились команды Швеции, США и Чехии. Действующими обладателями трофея являются канадцы.