Гущин: юниорская сборная России по хоккею выглядит фаворитом Кубка Глинки/Гретцки

НОВОГОРСК /Московская область/, 31 июля. /ТАСС/. Хоккеисты юниорской сборной России (игроки не старше 18 лет) являются фаворитами международного турнира Кубок Глинки/Гретцки. Такое мнение ТАСС в среду высказал нападающий российской сборной Данил Гущин.

Турнир пройдет с 5 по 10 августа в чешском Бржецлаве и словацком Пьештяни. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами США (5 августа), Швеции (6 августа) и Словакии (7 августа). В другом квартете встретятся команды Канады, Финляндии, Чехии и Швейцарии. Две лучшие сборные каждой группы сыграют в полуфиналах, а остальные встретятся в утешительном турнире.

"Готовимся к серьезному и важному турниру, официально главный старт - чемпионат мира, но сюда даже больше хороших игроков приезжают, потому что в апреле не все могут приехать. Пока отрабатываем свои схемы, игру в большинстве, меньшинстве. Думаю, что сборная России выглядит фаворитом, будем верить и надеяться, что мы все сможем в этом году, наша цель - только золото", - отметил Гущин.

Гущин и вратарь Ярослав Аскаров выступали на прошлогоднем Кубке Глинки/Гретцки, который проходил в Канаде, тогда сборная России заняла третье место. "Думаю, немножко поможет опыт прошлогоднего турнира, буду подбадривать парней, так как некоторые все равно боятся, для них это первый серьезный турнир. Но думаю, что ни у кого не будут трястись руки и мы сыграем хорошо и выполним нашу задачу. Я готов к роли лидера в команде", - подчеркнул Гущин.

"Вся команда готова показывать свой лучший хоккей, турнир такой, что времени разогнаться нет, нужно сразу выходить и выигрывать. Из группы выходят две команды, нет разницы с какого места выходить и с кем играть в полуфинале, нужно просто выигрывать. Турнир высокого уровня, постараюсь ребятам подсказывать в начале. Слабых соперников нет, поэтому без везения выигрывать сложно", - сказал Аскаров.

Кубок Глинки/Гретцки - традиционный летний турнир, в котором принимают участие юниорские сборные. С 2007 по 2017 год он носил название "Мемориал Ивана Глинки" в честь прославленного чехословацкого хоккеиста, победителем первого турнира в японских Саппоро и Йокогаме в 1991 году стала сборная СССР. Всего за время участия сборная СССР/России трижды выигрывала золотые медали, четыре раза - серебряные и девять раз - бронзовые. 22 раза золотые медали завоевывала сборная Канады, по разу победителями турнира становились команды Швеции, США и Чехии.