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ММА

Восстановление бойца ММА Олейника пройдет без операции

Спортсмену диагностирован двойной перелом ноги

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Российскому бойцу смешанного стиля (ММА) Алексею Олейнику не потребуется операция в связи с переломом ноги, восстановление займет несколько недель. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

В ночь на 21 июля Олейник техническим нокаутом проиграл американцу Уолту Харрису на 12-й секунде поединка в тяжелой весовой категории на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в США.

"У Алексея двойной перелом без смещений и фракций. Операция на данный момент не требуется. Если все будет хорошо, то неделю-две будет необходимо передвигаться с костылями, а потом около трех недель - в специальном ботинке", - сказал собеседник агентства.

Олейник выступает в смешанных единоборствах с 1996 года, в активе 42-летнего бойца 57 побед, 13 поражений и одна ничья.

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