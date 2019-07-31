"Фиорентина" приобрела ганского футболиста Боатенга

ТАСС, 31 июля. Итальянский футбольный клуб "Фиорентина" объявил о переходе ганского нападающего Кевина-Принса Боатенга из "Сассуоло". Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "Фиорентины".

Контракт рассчитан на два года. По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в €7 млн.

Боатенг выступал за "Сассуоло" с 2018 года. Ранее ганский футболист защищал цвета немецких клубов "Герта", "Боруссия" (Дортмунд), "Шальке" и "Айнтрахт" (Франкфурт), английских "Тоттенхэма" и "Портсмута", а также итальянского "Милана" и испанского "Лас-Пальмаса". Вторую часть сезона-2018/19 он на правах аренды провел в составе испанской "Барселоны", сыграл четыре матча и не отметился результативными действиями. За сборную Ганы Боатенг провел 15 встреч, в которых забил два гола.