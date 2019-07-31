Семак: экс-футболист сборной России Самедов добился многого, оставшись скромным человеком

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов добился многого в качестве игрока, но при этом остался добрым и скромным человеком. Такое мнение ТАСС высказал бывший капитан национальной команды, а ныне главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак.

35-летний Самедов объявил о завершении карьеры игрока во вторник. За сборную России он выступал с 2011 по 2018 год - в 53 встречах на его счету семь мячей. Выступления за национальную команду он завершил летом 2018 года после выступления на домашнем чемпионате мира, где россияне дошли до 1/4 финала и уступили будущим финалистам - команде Хорватии.

"Думаю, Саша провел прекрасную футбольную карьеру, - сказал Семак. - Он очень многого добился, при этом всегда оставаясь очень добрым и скромным человеком, что не менее важно, учитывая его спортивные успехи".

"Болельщики любят его за понимание футбола, тонкость мысли, нестандартные решения, - отметил главный тренер чемпионов России. - Такие игроки всегда вызывают симпатию у болельщиков. Думаю, этим этапом своей жизни, карьерой в качестве игрока он может гордиться! Думаю, дальнейшая его жизнь, с чем бы она ни была связана, пройдет также ярко, эмоционально и принесет ему радость и удовольствие в том деле, которое он выберет".

Семак и Самедов в качестве футболистов ни разу не играли в одном клубе и сборной России - за одну и ту же команду, ФК "Москва", они выступали в разные годы - первый с 2006 по 2007 год, а второй - с 2008-го по 2009-й. Также они не играли в одно время за национальную команду - Семак завершил выступления за национальную команду в 2010 году, а Самедов впервые сыграл за нее в 2011-м. При этом бывшие полузащитники неоднократно выходили на поле друг против друга в матчах чемпионата и Кубка России.

Клубная карьера Самедова

Самедов является воспитанником "Спартака", в составе которого дебютировал в 2002 году. С 2005 по 2016 год выступал за московские клубы "Локомотив", "Динамо" и "Москва". В 2017 году Самедов вернулся в состав "Спартака", с которым стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России. Также он является четырехкратным обладателем Кубка России.

Зимой 2019 года полузащитник на правах свободного агента перешел в "Крылья Советов", в составе которых в девяти матчах отдал четыре голевые передачи. Летом его контракт с клубом из Самары истек.