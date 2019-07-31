Для зрителей вечерних футбольных матчей в Сочи добавлена поздняя электричка

СОЧИ, 31 июля. /ТАСС/. Новый рейс электропоезда "Ласточка" отправлением со станции "Олимпийский парк" в 0:40 появился в расписании после обращения руководства футбольного клуба "Сочи" в РЖД. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе "Сочи".

Ранее генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко заявил ТАСС, что приоритетной задачей клуба в ближайшее время будет улучшение транспортной доступности стадиона "Фишт".

"После первого матча Российской премьер-лиги на стадионе "Фишт" наша почта была заполнена негативными отзывами про пробки и другие проблемы транспорта, с которыми столкнулись зрители после игры. Мы прислушались к мнению наших болельщиков, в расписание электропоезда "Ласточка" добавлен новый рейс отправлением в 0:40 со станции "Олимпийский парк" до центра Сочи. Это был сложный вопрос, но РЖД пошли нам навстречу", - сообщили в пресс-службе клуба.

Приехать на игру также можно на электричке. "В расписании давно есть электричка отправлением из Лазаревского в 17:06, из центра Сочи в 18:10, прибытием на станцию "Олимпийский парк" в 18:54. У зрителей будет достаточно времени, чтобы в спокойном режиме добраться до входных групп и принять участие в развлекательной предматчевой программе на стадионе", - добавили в пресс-службе.

Первый домашний матч "Сочи" в Российской премьер-лиге (РПЛ) во втором туре чемпионата России с петербургским "Зенитом" прошел 21 июля на стадионе "Фишт", гости выиграли со счетом 2:0. Матч в Сочи посетили более 35 тыс. зрителей, что стало рекордом стадиона для российских соревнований.

"Сочи" идет на последнем, 16-м месте в турнирной таблице чемпионата России, не набрав очков после трех туров. В четвертом туре дебютант премьер-лиги встретится на домашнем стадионе с "Уфой". Матч состоится 4 августа, начало - 21:30 мск.