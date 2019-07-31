Тренер "Нефтчи" заявил, что команда не будет играть на удержание счета с "Арсеналом"

БАКУ, 31 июля. /ТАСС/. Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" в ответной игре второго квалификационного раунда Лиги Европы с тульским "Арсеналом" не будет играть на удержание преимущества, добытого в первом матче. Об этом главный тренер "Нефтчи" Роберто Бордин заявил в среду на пресс-конференции.

В первом матче "Нефтчи" выиграл в гостях со счетом 1:0.

"Ответный матч будет тяжелее первой игры, ведь "Арсенал" будет действовать напористее в атаке в попытке отыграться. Но мы не будем отсиживаться в обороне, играя на удержание счета, и постараемся показать свой футбол", - подчеркнул тренер.

Бордин заявил, что не следует обращать внимание на отсутствие еврокубкового опыта у "Арсенала".

"Не стоит забывать, что команда играет в Российской премьер-лиге, сильном чемпионате, - сказал тренер. - Это сильная команда, которая показала свой уровень в первом матче. Так что не считаю, что "Нефтчи" имеет преимущество. Мы понимаем, что нас ждет трудная игра".

Ответная встреча пройдет 1 августа в Баку.