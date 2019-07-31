VAR в четвертом туре чемпионата России будет использоваться на матче "Зенит" - "Краснодар"

ТАСС, 31 июля. Система видеоассистента рефери (VAR) будет использоваться в матче четвертого тура чемпионата России по футболу между петербургским "Зенитом" и "Краснодаром". Об этом сообщила в среду пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Матч "Зенит" - "Краснодар" состоится 3 августа в Санкт-Петербурге. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым из Москвы. За систему VAR будет отвечать Виталий Мешков (Дмитров), в качестве его ассистента выступит Алексей Матюнин (Москва).

VAR впервые работал в онлайн-режиме в чемпионате России в матче второго тура между московским "Динамо" и казанским "Рубином" (0:1), тогда арбитр ни разу не обратился к помощи видеоассистента по ходу встречи. Впервые VAR задействовали в матче третьего тура между столичными ЦСКА и "Локомотивом" (1:0), главный судья Владислав Безбородов использовал систему на девятой минуте матча, он не назначил пенальти и принял решение назначить "спорный мяч". На 42-й минуте нападающий ЦСКА Федор Чалов забил гол с пенальти, назначенного Безбородовым после просмотра видеоповтора.

Тестирование VAR было одобрено в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке конфедераций, а в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. На данный момент VAR используется в ведущих европейских лигах, а также в Лиге чемпионов.

Четвертый тур стартует 3 августа матчем между екатеринбургским "Уралом" и "Ростовом", который рассудит Станислав Васильев из Ижевска. На матч между самарскими "Крыльями Советов" и московским "Локомотивом" назначен Евгений Турбин (Дмитров), также в субботу пройдет московское дерби "Спартак" - "Динамо", которое обслужит Владислав Безбородов (Санкт-Петербург), и встреча "Краснодар" - "Сочи", судьей которой назначен Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург). На следующий день встретятся "Тамбов" и тульский "Арсенал", которых рассудит Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). Также в воскресенье Василий Казарцев из Санкт-Петербурга обслужит матч казанского "Рубина" и ЦСКА, а Алексей Сухой (Люберцы) - "Сочи" и "Уфы".

Завершится тур 5 августа матчем между грозненским "Ахматом" и "Оренбургом", судьей назначен Николай Волошин (Смоленск).