Игрок юниорской сборной России Гущин хочет быть выбранным в первом раунде драфта НХЛ

НОВОГОРСК /Московская область/, 31 июля. /ТАСС/. Нападающий юниорской сборной России (игроки до 18 лет) Данил Гущин ставит перед собой задачу быть выбранным в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2020 года. Об этом 17-летний Гущин рассказал в среду в беседе с ТАСС.

Гущин провел прошедший сезон в Главной юниорской хоккейной лиге США за команду "Маскегон Ламберджекс" и в 51 матче регулярного чемпионата набрал 36 (16 заброшенных шайб + 20 голевых передач) очков.

"Прибавлять нужно во всем и каждый день. Я чувствую, что прибавил в силовой борьбе за сезон. Перед собой ставлю самые высокие задачи, хочу попасть в первый раунд драфта НХЛ, для этого надо просто работать выше своих возможностей. Я буду все для этого делать, хочу, чтобы меня выбрали в первом раунде, для меня это важно", - отметил Гущин.

С 5 по 10 августа Гущин в составе юниорской сборной России примет участие в ежегодном международном турнире Кубок Глинки/Гретцки, который пройдет в Чехии и Словакии. "Сейчас пока рано говорить о шансах [быть выбранным в первом раунде драфта]. После турнира посмотрим, где я котируюсь, и буду прибавлять по ходу сезона, чтобы выбрали как можно выше", - сказал Гущин.

В первом раунде драфта НХЛ 2019 года был выбран один россиянин. Под общим 10-м номером "Ванкувер" выбрал нападающего Василия Подколзина. Драфт НХЛ 2020 года пройдет 26-27 июня в Монреале.