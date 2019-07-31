Назван состав женской сборной России по волейболу для участия в отборе на ОИ-2020

ТАСС, 31 июля. Тренерский штаб женской сборной России по волейболу назвал окончательный состав команды, которая примет участие в олимпийском отборочном турнире. Об этом сообщила в среду пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Окончательный состав женской сборной России выглядит следующим образом: связующие - Татьяна Романова ("Уралочка-НТМК) и Евгения Старцева ("Динамо", Казань); диагональные и доигровщики - Ирина Воронкова ("Локомотив", Калининград), Наталия Гончарова ("Динамо", Москва), Ксения Парубец ("Уралочка-НТМК"), Мария Халецкая ("Динамо", Краснодар), Маргарита Курило ("Енисей"), Татьяна Юринская ("Заречье-Одинцово"); блокирующие - Екатерина Ефимова ("Динамо", Москва), Ирина Королева ("Динамо", Казань), Ирина Фетисова ("Динамо", Москва), Ангелина Лазаренко ("Волеро", Франция); либеро - Алла Галкина ("Локомотив") и Дарья Пилипенко ("Динамо-Метар").

Женская сборная России по волейболу сыграет в отборочной группе Е с командами Канады, Южной Кореи и Мексики. Турнир пройдет в Калининграде 2-4 августа. Победитель получит путевку на Олимпиаду-2020.