Этап международного внедорожного марафона состоится в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 31 июля. /ТАСС/. Более 100 экипажей из 13 стран примут участие в этапе международного внедорожного фестиваля в Кабардино-Балкарии (КБР) Rainforest ChallengeRussia Caucasus 2019. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства региона.

"1-3 августа в Кабардино-Балкарии пройдет этап международного внедорожного марафона Rainforest Challenge Russia Caucasus (RFC), который входит в десятку самых сложных соревнований в области автоспорта и считается неофициальным чемпионатом мира по трофи. Всемирно известная гонка на внедорожниках соберет более 100 экипажей", - говорится в сообщении.

Попробовать свои силы на RFC в КБР приедут представители практически всех регионов России, а также из Армении, Белоруссии, Болгарии, Грузии, Италии, Китая, Латвии, Литвы, Монголии, Польши, Чехии и Эстонии.

"Маршрут проложен по историческим, культурным и природным достопримечательностям Кабардино-Балкарии, скалам, горным ручьям и рекам с большим перепадом высот", - добавили в пресс-службе.