Черевченко: "Арсенал" подошел к матчу с "Нефтчи" без потерь после игры с "Ростовом"

БАКУ, 31 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Арсенал" подошел к ответной игре второго квалификационного раунда Лиги Европы с азербайджанским "Нефтчи" без потерь после матча чемпионата России с "Ростовом" (2:3). Об этом главный тренер российской команды Игорь Черевченко сообщил на пресс-конференции.

Матч "Нефтчи" - "Арсенал" пройдет 1 августа в Баку, начало - 20:00 мск. Первая встреча между этими командами прошла в Туле и завершилась победой гостей со счетом 1:0.

"Мы готовимся к матчу в том же составе, что и к встрече с "Ростовом". Никаких потерь нет", - сказал тренер.

По его словам, команде не имело смысла прилетать в Баку на день-два раньше для адаптации к жаркой погоде (по прогнозу, в день матча температура достигнет +35 - прим. ТАСС). "Конечно, погодные условия оставят отпечаток на предстоящей игре, - отметил Черевченко. - Но приезжать заранее для адаптации, я считаю, в данном случае не имело смысла".