Футболист "Арсенала" Беляев сообщил, что не испытывает проблем из-за плотного графика

БАКУ, 31 июля. /ТАСС/. Защитник тульского футбольного клуба "Арсенал" Максим Беляев заявил, что не испытывает никаких проблем из-за плотного графика. Об этом он рассказал на пресс-конференции перед ответным матчем второго квалификационного раунда Лиги Европы против азербайджанского "Нефтчи".

Матч "Нефтчи" - "Арсенал" пройдет в четверг в Баку. Первая встреча завершилась победой азербайджанской команды со счетом 1:0.

"Мы на сборах играли играли в таком же графике, причем в такую же жару, которая на данный момент стоит в Баку, - сказал Беляев. - Мы знали, что нам предстоит играть в таком графике. Так что для меня лично это не является проблемой, мы были готовы к этому".

Победитель данного противостояния в третьем квалификационном раунде Лиги Европы встретится с израильским клубом "Бней Иегуда".