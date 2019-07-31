Цорн считает аренду Шюррле очень удачной сделкой для ФК "Спартак"

ТАСС, 31 июля. Аренда немецкого нападающего Андре Шюррле является очень удачной сделкой для московского футбольного клуба "Спартак". Такое мнение высказал генеральный директор "Спартака" Томас Цорн, чьи слова приводит пресс-служба клуба.

О заключении арендного соглашения с Шюррле, права на которого принадлежат дортмундской "Боруссии", было объявлено в среду. Контракт заключен до конца текущего сезона с правом выкупа.

"В "Спартак" перешел чемпион мира, полуфиналист двух чемпионатов Европы и просто топовый футболист, - сказал Цорн. - Не каждый день в Российскую премьер-лигу приезжают игроки такого уровня. Шюррле приходит к нам в самом расцвете сил, ему 28 лет, он мотивирован и готов показывать свой лучший футбол. Для "Спартака" это еще и очень удачная сделка - мы берем Андре в аренду на год с возможностью выкупа по итогам сезона, уже завтра Шюррле приступит к тренировкам в составе команды".

В прошлом сезоне Шюррле на правах аренды выступал за английский "Фулхэм", провел за клуб 25 матчей, в которых отличился шесть раз. Ранее он играл за немецкие "Вольфсбург", "Майнц" и "Байер", а также за английский "Челси". В составе "Вольфсбурга" он становился победителем Кубка (2014/15) и Суперкубка Германии (2015), вместе с "Боруссией" выиграл Кубок страны (2016/17), выступая за "Челси", стал победителем чемпионата Англии (2014/15) и обладателем Кубка лиги (2014/15). В составе сборной Германии Шюррле стал победителем чемпионата мира в 2014 году, бронзовым призером чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов, в общей сложности за национальную команду он провел 57 матчей, в которых отличился 22 раза и сделал семь результативных передач.

"Спартак" в турнирной таблице чемпионата России сезона-2019/20 занимает 10-е место, набрав в трех матчах четыре очка.