РФС получил письма от "Оренбурга" и "Ростова" с жалобами на судейство

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) получил письма от "Оренбурга" и "Ростова", в которых представители клубов высказали недовольство работой арбитров на матчах с участием клубов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РФС.

Ранее президент "Оренбурга" Владимир Кияев сообщил ТАСС о том, что клуб попросит РФС не назначать на матчи с участием команды судью Сергея Карасева, который работал на игре третьего тура чемпионата России между "Оренбургом" и "Зенитом" (0:2). "Ростов" на официальном сайте сделал заявление, в котором сообщил, что пожаловался в РФС на работу главного арбитра Кирилла Левникова в матче второго тура премьер-лиги со "Спартаком" (2:2) и попросил отстранить судью от работы.

"РФС получил письма", - сообщили в пресс-службе.

В начале второго тайма матча между "Оренбургом" и "Зенитом" Карасев назначил пенальти в ворота хозяев поля, который реализовал форвард гостей Артем Дзюба. 11-метровый был назначен из-за того, что мяч попал в руку защитнику оренбуржцев Савелию Козлову после удара игрока гостей Дениса Терентьева. Это решение, как и похожий момент в штрафной противоположной команды на 83-й минуте, после которого пенальти не был назначен, вызвало немало обсуждений.

Позднее руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что на 60-й минуте за фол в штрафной "Спартака" Левников должен был поставить пенальти в ворота красно-белых, а на 86-й минуте он должен был показать вторую желтую карточку полузащитнику "Спартака" Зелимхану Бакаеву. Также Егоров отметил и две грубые ошибки Карасева в игре между "Оренбургом" и "Зенитом", из-за которых арбитру была снижена оценка.

"Ростов" после трех туров набрал семь очков и занимает второе место в турнирной таблице. "Оренбург" располагается на 15-й строчке, не набрав очков.