Южнокорейские футбольные болельщики подадут в суд на Роналду на €50 млн

ТАСС, 31 июля. Южнокорейские болельщики готовят иск в суд на €50 млн к португальскому футболисту итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду из-за того, что тот не принял участия в товарищеском матче своей команды против сборной всех звезд южнокорейской К-Лиги в Сеуле. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на BBC.

Матч прошел 26 июля и завершился вничью 3:3. Фанаты хотят вернуть €53 за билет, €0,76 за комиссию при покупке и €760 за моральный ущерб. Учитывая, что встречу посетило более 60 тысяч человек, общая сумма иска к 34-летнему португальскому спортсмену составит €50 млн.

Согласно контракту, португалец должен был провести на поле 45 минут.

Первый матч сезона-2019/20 в итальянском чемпионате туринский клуб проведет 25 августа в гостях против "Пармы".