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Умер боксер Максим Дадашев

Вдова боксера Дадашева получит $100 тыс. от промоутерской компании

Также для финансовой помощи семье Дадашева будет организован аукцион

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Промоутерская компания Top Rank перечислит $100 тыс. вдове погибшего боксера Максима Дадашева. Об этом ТАСС сообщил глава компании Боб Арум.

Дадашев скончался в США 23 июля. Причиной смерти 28-летнего российского спортсмена стали травмы, полученные во время боя, проходившего в США 20 июля под эгидой компании. В 11-м раунде поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом он пропустил много ударов, из-за чего команда россиянина приняла решение остановить бой, чтобы поберечь здоровье боксера. После боя Дадашеву стало плохо, его рвало, а затем он потерял сознание, россиянина в критическом состоянии доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга, спортсмену провели трепанацию черепа.

"Мы перечислим вдове Дадашева $100 тыс. Также наши боксеры будут делать свои пожертвования. Помимо этого, боксеры будут отдавать памятные вещи для последующего аукциона с целью финансовой помощи семье Дадашева", - сказал Арум.

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Умер боксер Максим Дадашев
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