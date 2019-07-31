WBС лишил Уайта титула временного чемпиона мира в тяжелом весе

ТАСС, 31 июля. Всемирный боксерский совет (WBC) принял решение лишить британского боксера Диллиана Уайта статуса временного чемпиона мира по версии организации в тяжелом весе. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу WBC.

31-летний боксер провалил допинг-тест перед боем против колумбийца Оскара Риваса. Поединок прошел 20 июля и закончился победой Уайта решением судей, он завоевал временный пояс WBC и стал обязательным претендентом на чемпионский титул.

"WBC уведомил Уайта и его команду о временном приостановлении статуса, а также о том, что ему будет предоставлена возможность изложить свою позицию организации на слушании, время и место проведения которого будут объявлены в ближайшем будущем", - говорится в заявлении WBC.

Всего на счету Уайта 26 побед, 18 из которых он одержал нокаутом, и одно поражение. В июне 2019 года журнал Ring расположил Уайта на пятой строчке в рейтинге продолжающих карьеру тяжеловесов. Уайт является чемпионом Европы и двукратным чемпионом Великобритании по кикбоксингу по версии K-1.