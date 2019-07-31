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Футбол в России

СМИ: ФК "Динамо" заинтересован в приобретении нападающего "Интера" Габриэла

Бразильскому футболисту 22 года

ТАСС, 31 июля. Российский футбольный клуб "Динамо" рассматривает возможность подписания бразильского нападающего итальянского "Интера" Габриэла. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Inter News.

Отмечается, что московский клуб готов заплатить за 22-летнего футболиста от €12 до €15 млн с возможностью выплаты бонусов в будущем. "Интер" же рассчитывает выручить от продажи футболиста €18-20 млн. Немецкий портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в €13 млн. На данный момент "Динамо" хочет услышать мнение самого футболиста относительно его будущего.

Вторую часть сезона-2018/19 Габриэл провел на правах аренды в бразильском "Фламенго", за который сыграл 16 матчей, забив 11 мячей и сделав три результативные передачи. За "Интер", в который бразилец перешел в 2016-м, он сыграл десять матчей, отметившись одним голом. Ранее нападающий выступал за бразильский "Сантос" и португальскую "Бенфику". Кроме того, в 2016 году он стал олимпийским чемпионом в составе национальной сборной.

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