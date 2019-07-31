Футболисты БАТЭ не смогли выйти в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов

ТАСС, 31 июля. Белорусский БАТЭ проиграл со счетом 0:2 норвежскому "Русенборгу" в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча прошла в Тронхейме.

Голы забили Андре Хелланд (73-я минута) и Александр Содерлунд (85). В первом матче БАТЭ победил дома со счетом 2:1. Таким образом, по сумме двух встреч победу одержал норвежский клуб.

Результаты других матчей игрового дня: ХИК (Финляндия) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 2:1 (первый матч - 0:2); АИК (Швеция) - "Марибор" (Словения) - 3:2 (доп. время) (1:2); "Карабах" (Азербайджан) - "Дандолк" (Ирландия) - 3:0 (1:1); "Копенгаген" (Дания) - "Нью-Сэйнтс" (Уэльс) - 1:0 (2:0).

В третьем квалификационном раунде встретятся ЧФР (Румыния) - "Селтик" (Шотландия); АПОЭЛ (Кипр) - "Карабах"; ПАОК (Греция) - "Аякс" (Нидерланды); "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Ференцварош" (Венгрия); "Црвена Звезда" - "Копенгаген"; "Марибор" - "Русенборг"; "Башакшехир" (Турция) - "Олимпиакос" (Греция), "Брюгге" (Бельгия) - "Динамо" (Киев, Украина), "Базель" (Швейцария) - ЛАСК (Австрия).

Также в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов "Краснодар" сыграет против португальского "Порту". Первый матч российский клуб сыграет дома 7 августа, ответный матч в Португалии состоится 13 августа. С группового этапа в борьбу вступят петербургский "Зенит" и московский "Локомотив".