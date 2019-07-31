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Россиянка Касаткина завершила выступление на теннисном турнире в Сан-Хосе

Встреча с украинкой Свитолиной завершилась поражением со счетом 3:6, 1:6
Дарья Касаткина Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Дарья Касаткина
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 1 августа. Российская теннисистка Дарья Касаткина уступила украинке Элине Свитолиной в матче второго круга турнира в Сан-Хосе (США). Призовой фонд соревнований составляет около $875 тыс.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:1 в пользу 24-летней украинской теннисистки. Встреча длилась 1 час 6 минут. Спортсменки провели пятую игру на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Во всех матчах побеждала Свитолина.

Соперницей украинки по четвертьфиналу станет представительница Греции Мария Саккари. Свитолина имеет первый номер посева на турнире, гречанка - седьмой. Касаткина выступала в Сан-Хосе по специальному приглашению (уайлд-кард).

Турнир завершится 4 августа.

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