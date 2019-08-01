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WTA

Теннисистка Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне, обыграв Пуиг

Встреча завершилась со счетом 2:6, 7:6 (7:5), 6:4
Анна Калинская AP Photo/Kevin Hagen
Описание
Анна Калинская
© AP Photo/Kevin Hagen

ТАСС, 1 августа. Российская теннисистка Анна Калинская обыграла пуэрториканку Монику Пуиг в матче второго круга турнира в Вашингтоне. Призовой фонд соревнований составляет $250 тыс.

Матч завершился со счетом 2:6, 7:6 (7:5), 6:4 в пользу 20-летней россиянки. Встреча длилась 2 часа 37 минут. Соперницы впервые встретились между собой на турнире под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA).

В четвертьфинале Калинская сыграет с победительницей пары Кристина Младенович (Франция) - Хейли Баптист (США). Матч состоится 2 августа. Россиянка пробилась в основную сетку соревнований через квалификацию.

Турнир завершится 4 августа.

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