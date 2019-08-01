Мадридский "Атлетико" разгромил сборную звезд MLS в товарищеском матче

ТАСС, 1 августа. Испанский "Атлетико" победил в товарищеском матче команду, составленную из звезд североамериканской Главной футбольной лиги (MLS). Встреча прошла в Орландо (США).

Матч завершился со счетом 3:0. У победителей мячи забили Маркос Льоренте (43-я минута), Жоау Фелиш (85) и Диего Коста (90+3).

В составе сборной MLS играли известные по выступлениям в Европе мексиканцы Кристиан Вела и Джонатан дос Сантос, швед Златан Ибрагимович, немец Бастиан Швайнштайгер, англичанин Уэйн Руни и португалец Нани.

Выставочные матчи звезд MLS против европейских команд проходят с 2005 года, первым соперником стал английский "Фулхэм". Тогда сборная североамериканской лиги выиграла со счетом 4:1. Европейские клубы сравнялись по общему количеству побед с командой звезд MLS. Теперь каждый из них одержал по семь побед.