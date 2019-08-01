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Футбол в Англии

Футболисты "Ливерпуля" Салах, Мане и Фирмино могут не сыграть в матче за Суперкубок Англии

Встреча против "Манчестер Сити" состоится 4 августа на стадионе "Уэмбли"
Мохаммед Салах и Роберто Фирмино AP Photo/Rui Vieira
Описание
Мохаммед Салах и Роберто Фирмино
© AP Photo/Rui Vieira

ТАСС, 1 августа. Лидеры английского футбольного клуба "Ливерпуль" Мохаммед Салах, Садио Мане и Роберто Фирмино могут не выйти на поле в матче за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити". Об этом сообщил главный тренер Юрген Клопп, чьи слова приводит пресс-служба команды.

Салах и Фирмино пропустили предсезонную подготовку с "Ливерпулем" из-за участия в континентальных первенствах со своими национальными сборными. Футболисты провели 30 и 45 минут соответственно в заключительном матче межсезонья. Мане по тем же причинам пропустил всю подготовку.

"Я пока не знаю, смогут ли они сыграть в матче за Суперкубок Англии. Есть шанс, что эти футболисты появятся на поле. Нужно посмотреть, как они будут чувствовать себя в ближайшие дни, тренировки теперь будут не такими интенсивными, как раньше, ведь мы начинаем готовиться к важной игре. Матч против "Манчестер Сити" отличается от всех других - для подготовки к этой команде нужно было сыграть с ней в межсезонье, но мы этого не сделали", - сказал Клопп.

Матч за Суперкубок Англии пройдет 4 августа на стадионе "Уэмбли". Начало - 17:00 мск.

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