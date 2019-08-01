СМИ: интересовавший "Спартак" футболист Пушкаш может перейти в "Бирмингем"

ТАСС, 1 августа. Румынский нападающий итальянского "Интера" Джордже Пушкаш попал в сферу интересов английского футбольного клуба "Бирмингем". Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал Sky Sports.

По информации источника, руководство английского клуба ведет переговоры с представителями "Интера". Отмечается, что Пушкаш является приоритетной целью для "Бирмингема". При этом итальянцы намерены получить как можно больше денег за переход футболиста, поэтому будут ожидать максимально выгодного предложения. Итальянский клуб оценивает игрока в €9,9 млн.

Утверждается, что 23-летний Пушкаш планировал перейти в итальянский "Палермо", но финансовые проблемы клуба не позволили провести трансфер. Ранее сообщалось, что московский "Спартак" проявлял интерес с Пушкашу.

Пушкаш прошлый сезон провел в аренде в "Палермо", сыграв 33 матча, в которых забил девять голов и отдал три передачи. В составе сборной Румынии он принял участие в восьми встречах, в которых забил четыре гола.