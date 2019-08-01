Участников марафонского забега вокруг Эльбруса будут отслеживать по спутниковым трекерам

НАЛЬЧИК, 1 августа. /ТАСС/. Организаторы международных соревнований по трейлраннингу (бегу по природному рельефу) Adidas x Alpindustria Elbrus World Race-2019 впервые обеспечат участников марафонского забега вокруг Эльбруса спутниковыми трекерами. В забегах, которые состоятся в Кабардино-Балкарии (КБР) 2-3 августа в восьмой раз, примут участие 850 спортсменов и любителей активного отдыха из девяти стран, сообщил ТАСС президент гонки Сергей Зон-Зам.

"У нас рекордное количество участников - 89 человек, которым предстоит преодолеть 109 км (с набором высоты 5,4 тыс. метров за 41 час) вокруг высочайшей горы Европы. Мы допустили в этом году индивидуальное участие, потому что у нас появился партнер, который дал каждому спортсмену, планирующему забег вокруг Эльбруса, спутниковый трекер, мы их будем отслеживать в режиме онлайн", - рассказал Зон-Зам.

По его словам, в целом в гонках по трассам в районе Верхнего Баксана в этом году примут участие 850 человек - "все сильнейшие спортсмены из России, а также представители девяти стран, в том числе из Австралии, Австрии, Китая, Норвегии и других". В забегах принимают участие как мужчины, так и женщины; возрастных ограничений нет.

Безопасность будет обеспечиваться по всем правилам горовосхождения, заверил он. Организаторов поддерживают МЧС, министерства спорта Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии. "Конечно же, у нас давно уже налажены контакты со спасателями МЧС, во всех лагерях будут стоять усиленные наряды спасателей по шесть человек на юге, западе и севере. На дежурстве будет вертолет компании Heliaction, и на всех перевалах будут стоять наши волонтеры со всеми средствами связи", - добавил Зон-Зам.

Дистанции соревнований по дисциплинам Elbrus 8, Trail, Marathon, Ultra и Race превышают 256 км, суммарный набор высоты составляет 6 тыс. 390 метров, также участникам забега предстоит преодолеть пять горных перевалов высотой более 3,6 тыс. метров.

Trail running буквально переводится как бег по тропе. Организаторы соревнований выбирают достаточно сложный рельеф. Хороший трейл подразумевает набор высоты в несколько километров, броды, преодоление других естественных препятствий. Соревнования по трейлраннингу могут проводить и в горах, и в пустынях, и в лесу.