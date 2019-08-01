Гилерме: сезон будет успешным, если "Локомотив" выиграет медали РПЛ и выйдет из группы ЛЧ

"Не считаю, что нынешний состав слабее, чем в прошлом сезоне. Сейчас у нас хорошая команда, на таком же уровне, как и в том году. Сезон только начался, изменений в стартовом составе не так много, если бы усилились двумя новыми игроками, то было бы хорошо, потому что впереди Лига чемпионов, но наше руководство знает, как должно быть", - отметил Гилерме.

"Признаю успешным сезон, если мы займем место в тройке по итогам чемпионата России. В Лиге чемпионов мы должны исправиться за прошлый сезон, в том году не получилось выступить хорошо ("Локомотив" одержал одну победу в шести матчах и занял четвертое место в группе - прим. ТАСС)), я уверен, что в этом году будет по-другому. Можно сыграть с "Манчестер Сити", я всегда мечтал сыграть на английском стадионе, хочу сыграть против своего друга Фернандиньо", - заключил голкипер.

В текущее трансферное окно состав "Локомотива" пополнил 22-летний бразильский защитник Серкейра Мурило. "Он очень талантливый футболист, хороший, спокойный парень, я уверен, что в будущем будет одним из самых лучших защитников лиги, но он еще молодой, проходит процесс адаптации. Здесь другой футбол, другой план тренировок, это все тяжело, поэтому хорошо, что он приехал и сразу начал играть, так быстрее привыкаешь, если он будет продолжать играть в основе "Локомотива", то дорастет до сборной Бразилии. Я всегда стараюсь быть рядом с ним, чтобы везде ему помогать, потому что я был на его месте, приехал сюда в таком же возрасте, мне было очень тяжело", - сказал Гилерме.

На старте чемпионата России сезона-2019/20 "Локомотив" набрал четыре очка в трех матчах и занимает девятое место в турнирной таблице.

"Семин не дает расслабиться"

При наличии в составе вратарей Антона Коченкова и Никиты Медведева Гилерме проводит подавляющее большинство матчей в "старте". "В команде конкуренция есть всегда, Юрий Павлович (Семин, главный тренер "Локомотива" - прим. ТАСС) не дает расслабиться. Ты должен каждый день на тренировке доказывать это, поэтому я всегда стараюсь отдать все на поле, на тренировках, тогда я сохраню свои позиции. С Коченковым и Медведевым я вместе каждый день, с ними я провожу больше времени, чем с семьей", - рассказал Гилерме.