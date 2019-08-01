Гилерме рассчитывает поехать на ЧЕ-2020 основным вратарем сборной России по футболу

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Голкипер московского "Локомотива" Маринато Гилерме сделает все, чтобы сохранить место в сборной России и поехать на чемпионат Европы по футболу 2020 года. Об этом он заявил журналистам.

В 2015 году Гилерме, который родился в Бразилии, получил российское гражданство. В составе сборной России голкипер дебютировал в марте 2016 года в товарищеском матче против команды Литвы (3:0). Всего в составе национальной команды он провел восемь матчей, в которых пропустил пять голов, в шести играх он сыграл "на ноль".

"Я всегда верил в себя, у меня была цель - быть в составе сборной, сейчас у меня появилась такая возможность, - сказал 33-летний Гилерме. - Я не русский, на меня давление намного больше оказывается, я это все понимаю, поэтому буду делать все, чтобы мной были довольны как вратарем сборной. У меня есть огромная возможность сыграть на чемпионате Европы, я очень этого хочу, это моя мотивация".

"Есть люди, которые критикуют за натурализацию иностранцев для сборной? В России очень большой уровень патриотизма, не думаю, что будет правильным дать гражданство хорошему игроку, который играет тут месяц или два, но я здесь 12 лет, я планирую здесь жить после карьеры, у меня ребенок получает здесь образование. У каждого есть свое мнение, что я могу тут говорить, я просто должен делать свою работу, чтобы они были довольны мной", - добавил игрок.

Гилерме отметил, что не обращает внимания на выкрики и оскорбления с трибун. "Бывает, что сделаешь ошибку и видишь критику в свой адрес от болельщиков своей команды, выговаривали очень жестко, оскорбляли. Когда идет игра, я ничего не слышу, концентрируюсь на матче, какая разница, что они кричат. Я не обезьяна, я человек, фанаты просто хотят задеть психологически, это ирония, это не значит, что они не любят темнокожих", - подчеркнул вратарь.

Сборная России занимает второе место в отборочной группе I, набрав в четырех матчах девять очков. Лидирует команда Бельгии (12 очков), на третьей строчке располагаются казахстанцы (6), сборная Шотландии идет четвертой (6), пятое место занимают киприоты (3), замыкает таблицу команда Сан-Марино (0). В финальную стадию турнира выйдут команды, занявшие первое и второе места. Чемпионат Европы 2020 года пройдет в 12 городах Европы с 12 июня по 12 июля. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал.