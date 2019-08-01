Вратарь "Локомотива" Гилерме не видит себя тренером после завершения карьеры

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Голкипер московского "Локомотива" и сборной России по футболу Маринато Гилерме после завершения карьеры не планирует начинать тренерскую деятельность. Об этом 33-летний футболист рассказал журналистам.

19 июля Гилерме подписал новый контракт с "Локомотивом", который рассчитан на три года.

"Я не знаю, что будет через три года, надеюсь, все будет хорошо. Я не могу сказать, что через три года я завершу карьеру, если у меня будет возможность играть на хорошем уровне, я захочу продолжить. Моя цель - закончить карьеру в "Локомотиве", - отметил Гилерме.

Гилерме отметил, что у него нет желания работать тренером. "Планирую в скором времени начать учебу, в планах - спортивный директор, менеджер, на поле я не вижу себя, может быть, это поменяется через несколько лет, - сказал вратарь. - Мы, футболисты, постоянно на сборах, на базе, если я буду тренером, то буду жить так же, но я хочу проводить больше времени с семьей, дома. Если будет предложение работать спортивным директором "Локомотива", то почему нет?".

"Моя мотивация здесь - каждый год выигрывать какой-то трофей. За последние несколько лет мы выиграли пять трофеев, я привык к этому и хочу это продолжить, пока я здесь. У нас есть хорошая команда для этого, все зависит от нас", - заключил Гилерме.

Гилерме выступает за "Локомотив" с 2007 года. В сезоне-2017/18 голкипер помог московскому клубу выиграть чемпионат России, также он вместе с "Локомотивом" выиграл Суперкубок России (2019) и трижды стал обладателем Кубка России (2015, 2017, 2019).