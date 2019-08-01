Кураньи: Российская премьер-лига выиграет от перехода Шюррле в "Спартак"

ТАСС, 1 августа. Переход немецкого нападающего дортмундской "Боруссии" Андре Шюррле в московский футбольный клуб "Спартак" поможет развитию Российской премьер-лиги. Такое мнение высказал бывший нападающий московского "Динамо" Кевин Кураньи, слова которого приводит агентство DPA.

31 июля "Спартак" объявил о подписании арендного соглашения с 28-летним Шюррле сроком на один год.

"Каждый футболист может многому научиться в другой стране, российская лига также выигрывает от опытных иностранных футболистов. Я желаю Андре много веселья и успехов в этой великой стране. Однако, как бывший игрок московского "Динамо", хочу сказать: новым его клубом не должен был быть "Спартак" - наш самый большой соперник", - сказал Кураньи.

В прошлом сезоне Шюррле выступал за английский "Фулхэм" на правах аренды, провел за клуб 25 матчей, в которых отличился шесть раз. Ранее он играл за немецкие "Вольфсбург", "Майнц" и "Байер", а также за английский "Челси". В составе "Вольфсбурга" он становился победителем Кубка (2014/15) и Суперкубка Германии (2015), вместе с "Боруссией" выиграл кубок страны (2016/17), выступая за "Челси", стал победителем чемпионата Англии (2014/15) и обладателем Кубка лиги (2014/15).

В составе сборной Германии Шюррле стал победителем чемпионата мира 2014 года. За национальную команду форвард провел 57 матчей, в которых отличился 22 раза и сделал семь результативных передач. Он провел шесть встреч на чемпионате мира 2014 года, забил три мяча и сделал две голевые передачи, включая дубль в ворота сборной Бразилии в полуфинале (7:1) и голевой пас в финале, в котором немцы победили аргентинцев (1:0 доп. вр.). Также в составе сборной он становился бронзовым призером чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.

Шюррле стал третьим чемпионом мира в чемпионате России. Первым был чемпион мира 2002 года бразильский защитник Роберто Карлос, выступавший в 2011-2012 годах за махачкалинский "Анжи". В прошлом году соглашение с московским "Локомотивом" подписал немецкий защитник Бенедикт Хёведес.