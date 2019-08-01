Футболист "Зенита" Жирков поддержал введение VAR в чемпионате России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Защитник футбольного клуба "Зенит" Юрий Жирков положительно отнесся к тому, что в матче четвертого тура чемпионата России против "Краснодара" будет работать система видеоассистента рефери (VAR). Об этом 35-летний футболист рассказал журналистам.

"К VAR отношусь положительно, - сказал Жирков. - Нет никаких проблем".

По его мнению, игра "Краснодара" не изменилась по сравнению с сезоном-2018/19. "Не думаю, что у них что-то сильно изменилось по сравнению с прошлой игры с "Зенитом", - отметил он. - Нюансов подготовки нет - тренируемся как перед обычной игрой. Играем с хорошей командой, все игроки понимают это, и мы настраиваемся на эту игру".

После трех туров чемпионата России "Зенит" с девятью очками занимает первое место в турнирной таблице. На старте сезоне сине-бело-голубые одержали три победы, поочередно обыграв "Тамбов" (2:1), "Сочи" (2:0) и "Оренбург" (2:0). "Краснодар" с шестью очками располагается на четвертой позиции.