Ланге покинет пост главного тренера женской сборной России по баскетболу

МОСКВА, 1 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Контракт с главным тренером женской сборной России по баскетболу немцем Олафом Ланге не будет продлен. Об этом ТАСС заявил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

На завершившемся в июле чемпионате Европы сборная России заняла восьмое место и не смогла квалифицироваться в олимпийский отборочный турнир.

"Понятно, что с Олафом мы расстаемся, контракт продлен не будет. Задача выполнена не была. В сентябре состоится тренерский совет, где мы выберем нового главного тренера", - сказал Кириленко.