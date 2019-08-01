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Сборные по баскетболу

Ланге покинет пост главного тренера женской сборной России по баскетболу

Команда под руководством тренера не смогла квалифицироваться в олимпийский отборочный турнир
Олаф Ланге Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Олаф Ланге
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 1 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Контракт с главным тренером женской сборной России по баскетболу немцем Олафом Ланге не будет продлен. Об этом ТАСС заявил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

На завершившемся в июле чемпионате Европы сборная России заняла восьмое место и не смогла квалифицироваться в олимпийский отборочный турнир.

"Понятно, что с Олафом мы расстаемся, контракт продлен не будет. Задача выполнена не была. В сентябре состоится тренерский совет, где мы выберем нового главного тренера", - сказал Кириленко.

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