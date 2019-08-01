Три кандидата претендуют на пост главного тренера женской сборной России по баскетболу

МОСКВА, 1 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Элен Шакирова, Дмитрий Донсков и Александр Ковалев входят в список кандидатов на пост главного тренера женской сборной России по баскетболу. Об этом ТАСС сообщил глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

Ранее Кириленко сообщил ТАСС, что РФБ не будет продлевать контракт с нынешним главным тренером женской сборной немцем Олафом Ланге.