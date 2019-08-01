Три кандидата претендуют на пост главного тренера женской сборной России по баскетболу

МОСКВА, 1 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Элен Шакирова, Дмитрий Донсков и Александр Ковалев входят в список кандидатов на пост главного тренера женской сборной России по баскетболу. Об этом ТАСС сообщил глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.
Ранее Кириленко сообщил ТАСС, что РФБ не будет продлевать контракт с нынешним главным тренером женской сборной немцем Олафом Ланге.
"В шорт-лист входят Элен Шакирова, Дмитрий Донсков и Александр Ковалев", - сказал Кириленко.
Шакирова выступала за московские команды ЦСКА и "Динамо", команду "Вологда-Чеваканта", оренбургскую "Надежду", ивановскую "Энергию", клубы женской Национальной баскетбольной ассоциации "Хьюстон", "Шарлот", а также польский "Лотос Гдыня" и чешский "Гамбринус". В составе сборной СССР становилась чемпионкой Европы (1991), вместе с командой СНГ выиграла золото Олимпийских игр 1992 года, в составе сборной России становилась серебряным (2005) и дважды бронзовым (1995, 1999) призером чемпионатов Европы. В настоящее время является главным тренером женского клуба "Инвента" (Курск) и старшим тренером женской сборной России (игроки до 20 лет).
В настоящее время Донсков является главным тренером женской сборной России (игроки до 20 лет) и женского БК "Динамо" (Новосибирская область), также он входит в тренерский штаб основной женской сборной страны. Вместе с молодежной командой он дважды становился чемпионом Европы. Ковалев с 2017 года занимает должность старшего тренера женской сборной России (игроки до 19 лет).