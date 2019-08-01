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Футбол в России

В мэрии Москвы сообщили, что футбольный матч "Спартак" - "Динамо" пройдет по плану

Встреча состоится 3 августа и начнется в 19:00 мск
"Открытие-Арена" Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
"Открытие-Арена"
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Матч четвертого тура чемпионата России по футболу (РПЛ) между командами "Спартак" и "Динамо", запланированный на 3 августа на стадионе "Открытие-Арена", перенесен не будет.

"Матч "Спартак" - "Динамо" пройдет 3 августа на стадионе "Открытие-Арена" в 19:00. Игра состоится в намеченное время, никаких переносов не планируется ", - сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

В мэрии напомнили, что стадион "Открытие-Арена" расположен на Волоколамском шоссе, 69. Добраться туда можно на общественном транспорте можно от станций метро "Спартак" и "Тушинская". В дни проведения футбольных матчей станция "Спартак" работает в обычном режиме.

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