Кириленко: задача баскетболистов сборной России на Кубке мира - отобраться на Олимпиаду

МОСКВА, 1 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Задача мужской сборной России по баскетболу на предстоящем Кубке мира - отобраться на Олимпиаду-2020 в Токио. Об этом журналистам в четверг заявил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

Глава РФБ: пусть на меня смотрят косо, но наши баскетболисты могут выиграть медали КМ

Сборная России на Кубке мира сыграет против команд Нигерии, Аргентины и Южной Кореи в группе В. Турнир пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае. Напрямую на Олимпиаду попадают семь лучших команд турнира, из них только две - европейские.

"У нашей команды хороший запас прочности, и она способна биться за медали. Но первая задача - отобраться на Олимпиаду. А медали и все что сверху - только приветствуется", - заявил Кириленко.

Глава РФБ также заявил, что центровой Тимофей Мозгов теоретически может помочь сборной на Кубке мира.

"[Алексей] Швед будет в сборной через 3-4 дня, - сказал Кириленко. - Мозгов пропустил целый сезон, и ему сложно сразу вкатиться. [Главный тренер сборной Сергей] Базаревич будет ждать до последнего, и если он будет минимально готов, то будет в сборной на Кубке мира".

"Дима Кулагин - я с ним еще встречусь. У него недавно была операция на глазе, а здоровье игроков - это наш приоритет", - добавил Кириленко.