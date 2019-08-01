IAAF разрешила российским легкоатлетам увеличить число сопровождающих на ЧМ

ТАСС, 1 августа. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) разрешила российской стороне увеличить количество сопровождающих на чемпионате мира 2019 года. Об этом заявила начальник отдела спортивных программ Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Орлова, слова которой приводит пресс-служба ВФЛА.

В прошлом году нейтральные спортсмены могли заявить только одного сопровождающего. Исключение сделали только прыгунье в высоту Марии Ласицкене.

"Увеличилось число разрешенных сопровождающих для спортсменов, сейчас оно фиксировано составляет два человека с правом увеличения до трех для каждого нейтрального спортсмена. Таким образом, у нас появляется возможность увеличить число сопровождающих наших спортсменов специалистов в части не только личных тренеров, но и медицинского персонала - врачей и массажистов. Это достаточно принципиальный для нас момент. Да, и этот документ мы получили более чем за два месяца до старта, в 2017 году - за один месяц, с организационной точки зрения это, конечно, более комфортно.", - сказала Орлова.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Катаре с 27 сентября по 6 октября.