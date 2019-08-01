Норматив для участия в ЧМ выполнили 52 легкоатлета РФ, 20 из них имеют нейтральный статус

ТАСС, 1 августа. Норматив для участия в чемпионате мира по легкой атлетике 2019 года на данный момент выполнили 52 российских спортсмена, при этом только 20 из них имеют нейтральный статус для участия в международных турнирах. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

В число имеющих нейтральный статус и выполнивших норматив входят Мария Ласицкене, Илья Иванюк (оба - прыжки в высоту), Анжелика Сидорова, Алена Лутовская (обе - прыжки с шестом), Дарья Клишина, Елена Соколова (обе - прыжки в длину), Илья Шкуренев (десятиборье), Максим Афонин (толкание ядра), Денис Лукьянов, Евгений Кротовский, Елизавета Царева, Софья Палкина (все - метание молота), Екатерина Старыгина (метание копья), Василий Мизинов, Яна Смердова (оба - ходьба на 20 км), Федор Шутов (марафон), Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами), Полина Миллер (бег на 400 м), Вера Рудакова, Валерия Андреева (обе - бег на 400 м с барьерами).

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить российским легкоатлетам, соответствующим критериям IAAF, выступать на международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов. Ближайшее заседание совета IAAF, на котором будет вновь поднят вопрос о восстановлении статуса ВФЛА, пройдет 23 сентября.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Катаре с 27 сентября по 6 октября.