Жизнерадостный и бесстрашный. 70 лет со дня рождения хоккеиста Валерия Васильева

Двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира Валерий Васильев на льду не жалел себя и соперников, но в общении был простым, добродушным и открытым человеком. Несмотря на суровый облик, хоккеист сам любил пошутить и заводил других. В 1973, 1977, 1979 годах Васильев признавался лучшим защитником. чемпионатов мира. Подобное достижение в мировой истории было лишь у Николая Сологубова. Васильева пять раз (в 1974, 1975, 1977, 1979, 1981 годах) включали в символическую сборную мира по итогам первенств планеты. "Валерка был таким классным парнем. Мы вместе начинали, я попала в команду мастеров и Валерка как раз попал в команду мастеров. Мы очень часто встречались на сборах на динамовской базе в Новогорске. Он всегда был очень приветливый, общительный, всегда было очень интересно с ним разговаривать на разные темы. Нас, молодых динамовских девчонок, всегда приглашали на хоккей, мы ходили болели за нашу команду. У Валеры на лице написана доброта, он всегда хорошо относился к девчонкам, учил нас кататься на коньках", — рассказала в беседе с ТАСС двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина, которая с 1967 по 1982 год выступала за "Динамо".

Начиналась карьера великого защитника в горьковском "Динамо", но ближе к концу чемпионата СССР сезона-1966/67 его перевели в "Торпедо". После матча "Торпедо" с московским "Динамо" старший тренер бело-голубых и сборной СССР Аркадий Чернышев забрал у игрока паспорт и сказал приезжать за ним в Москву. Так Васильев оказался в столичной команде, за которую, выступая до 1984 года, провел 619 матчей и забросил 71 шайбу. В "Динамо" Васильев играл в защите в паре со Станиславом Петуховым. Но уже ближе к концу сезона его напарником стал Виталий Давыдов, за плечами которого уже были пять побед на чемпионатах мира и олимпийское золото 1964 года. По окончании сезона-1967/68 Васильев был приглашен на чемпионат Европы среди юниорских сборных. Советские хоккеисты заняли на нем второе место, уступив золото команде Чехословакии. Васильев был признан лучшим защитником турнира. "Я переквалифицировался из нападающих в защитники, когда Валера пришел в "Динамо". Аркадий Иванович [Чернышев] поставил меня в паре с Васильевым, просил поднатаскать его, поделиться с ним игровым опытом. Я сам не имел опыта игры в защите, я все время был нападающим, и поэтому мне было тяжеловато, поэтому я скорее делился опытом позиционной игры у своих ворот, нежели в обороне. Мы хорошо дополняли друг друга: я был солидным, опытным хоккеистом, а он был молодым парнем и желал играть в хоккей. Главное его качество как хоккеиста — это сумасшедшая преданность хоккею", — отметил многолетний игрок "Динамо", олимпийский чемпион Станислав Петухов. Дебют в сборной и изгнание Давыдов сам отличался жесткой игрой на площадке, поэтому Васильев, играя в паре с ним, быстро адаптировался ко взрослому хоккею. Уже в 20-летнем возрасте Васильев получил приглашение в сборную СССР и отправился с национальной командой на чемпионат мира в Швецию. Однако в сезоне-1970/71 динамовец провел только две игры за сборную. Причиной тому стали нарушения режима. На одну из тренировок Васильев и нападающий ЦСКА и сборной СССР Виктор Полупанов пришли с 15-минутным опозданием. За старших на тот момент были Давыдов и нападающий ЦСКА Анатолий Фирсов. Если Давыдов партнеров по команде защищал, то Фирсов, несмотря на то, что мог пожертвовать отношениями с друзьями, доложил тренерам о нарушении дисциплины со стороны игроков. На следующий день оба нарушителя были отчислены из сборной. Впоследствии в играх между "Динамо" и ЦСКА, за который выступал Фирсов, старший тренер армейцев Анатолий Тарасов старался выстраивать план на игру таким образом, чтобы тройка Фирсова (с Владимиром Викуловым и Виктором Полупановым) не выходила на лед в тот момент, когда там находился Васильев. Это было связано не только с хорошими оборонительными навыками динамовского защитника, но и с тем, что он любил жестко встречать соперников.

В интервью журналу "Территория "Динамо" в 2011 году Васильев о матчах против ЦСКА после случая с Фирсовым в сборной говорил: "Сегодня меня игра не интересует, я лучше Фирсову тресну. Встречал его очень жестко. Но по правилам. Тарасов был вынужден сажать Фирсова на скамейку, пока я был на льду". "Наши партнеры по "Динамо", среди которых были уже и ветераны хоккея, называли Валеру "волжским бурлаком", они отмечали его храбрость. Васильев мог пойти в любое единоборство, подставить грудь под летящую шайбу, его бесстрашие отмечали не только у нас в стране, но и за рубежом. Он был жестким защитником, не жестоким, но мог "навалить" так, что после этого иногда хотелось перестать играть в хоккей. Как человек Валера был жизнерадостным и с открытой душой. Ради товарища он готов был отдать, не побоюсь пафоса, жизнь. Он был добродушным, при общении с ним нельзя было сказать, что он жестко играет на льду", — вспоминает Петухов. "Он был добрым человеком, настоящим мужиком. Его все любили и уважали. Игроки, с которыми он выступал, очень хорошо всегда о нем отзывались. Мы дружили, жизнь так сложилась, что стали родственниками. Он был моим другом, я у него перенял характер. Какое-то время он был нашим тренером, но советы давал больше по жизни. Сейчас даже уже ничего не вспомнишь, он просто был нормальным мужиком и все, добавить больше нечего. После развода мы все равно оставались друзьями и хорошо общались", — рассказал ТАСС олимпийский чемпион и бывший зять Васильева Алексей Жамнов. Хозяин тайги В следующем сезоне Васильев вернулся в сборную и стал ключевым ее игроком. Вместе с национальной командой он стал олимпийским чемпионом Игр-1972 в Саппоро. Особой страницей в биографии хоккеиста стали матчи с заокеанскими профессионалами. Валерий Васильев участвовал в Суперсериях-1972 и 1974 и розыгрышах Кубка Канады — 1976 и 1981. Был обладателем Кубка Канады в 1981 году, когда сборная СССР разгромила в финале родоначальников хоккея со счетом 8:1. На том турнире он выводил сборную страны на лед в качестве капитана.

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"Валерий был прекрасным капитаном. Он мог в нужный момент повести команду за собой, сказать нужные слова. Иногда тренер не может достучаться до своих подопечных, но вот когда капитан говорит с игроками, то это уже весомо", — отметил в беседе с корреспондентом ТАСС двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов. Сам Васильев всегда отмечал, что не считает себя тафгаем (хоккеист, который часто инициирует драки на льду). "Я отвечал только тем, кто меня обидит. Помню, одного американца предупредил: "Если ты меня треснешь, меня будет лечить государство, а вот если я тебя тресну, ты будешь лечиться за свои деньги". В Америке я не церемонился. Применял силовые приемы на раз-два. Недаром меня там прозвали Хозяином тайги", — говорил Васильев. Завершение карьеры Васильев играл с 1967 по 1984 год, но так ни разу и не выиграл золото чемпионата СССР. В те времена не было равных московскому ЦСКА, трижды чемпионом становился "Спартак" (1967, 1969, 1976). Тарасов приглашал Васильева в ЦСКА, заявляя, что стиль игры "Динамо" не подходит хоккеисту. Но динамовец решил остаться в команде под руководством Чернышева.

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Зато в составе сборной хоккеист дважды выиграл Олимпийские игры (1972 и 1976) и восемь раз становился чемпионом мира. На Олимпиаду 1984 года главный тренер Виктор Тихонов не взял динамовца, хотя, по признанию самого хоккеиста, он находился в отличной форме. Его место занял Игорь Стельнов из ЦСКА. "Я с Валерием много времени провел в сборной, с ним было очень приятно играть. Он был великим защитником, легендой динамовского и советского хоккея. Он был жестким защитником, всегда был готов заступиться за партнеров по команде. Я как нападающий чувствовал его поддержку, его сильный мужской кулак, мы знали, что он в любой момент придет нам на помощь, если возникнет какая-то драка. Если возникала какая-то стычка на льду с его партнером по команде, то Валера подъезжал и разнимал всех. Если не получалось, то оттаскивал силой. Сам он не любил драться, играл чисто, имел точный бросок, в отборе был великолепен", — подчеркнул Михайлов. Васильев всегда отдавался на площадке до конца, что в итоге привело к микроинфаркту прямо во время матча чемпионата мира 1978 года с Чехословакией. После того как Тихонов не взял игрока на Олимпиаду, он завершил карьеру, хотя, по своему признанию, мог играть еще как минимум лет восемь. Как говорил Васильев, один из начальников предложил ему докладывать обо всем, что творится внутри коллектива. Эта роль была категорически несовместима с жизнью хоккеиста.

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