Первый камень в основание Академии волейбола им. Николая Карполя заложили в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Закладка первого камня в основание Академии волейбола имени Николая Карполя состоялась в четверг в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС. Участие в торжественном мероприятии приняли губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, главный тренер волейбольной команды "Уралочка", заслуженный тренер России Николай Карполь и глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

"Сегодня волнительное мероприятие, начинается строительство объекта, куда перейдет и "Уралочка", это будет база волейбольной команды "Уралочка". Здесь будет все сразу, здесь будут учебные классы, не только наши школьники будут ездить в училища олимпийского резерва, но некоторые занятия будут проходить и здесь. Здесь будет пансионат, который нам построил завод еще в 70-е годы. Будет центр волейбола, будет база той команды, которая в 2023 году выступит на Универсиаде", - рассказал 81-летний Карполь.

Академия будет построена к ноябрю 2020 года, заявил во время мероприятия Куйвашев. "Сегодня вся необходимая сумма для реализации этого грандиозного проекта заложена в бюджетах соответствующих учреждений и структур, сегодня мы даем старт этому событию. И это самым прямым образом скажется на подготовке спортсменов высшей категории. Здесь они будут и тренироваться, и проживать, получать образование в близлежащих школах", - сказал губернатор.

Спортивный комплекс станет одним из учебно-тренировочных центров клуба "Уралочка". Академию также планируется задействовать во время проведения летней Универсиады-2023 в Екатеринбурге.

Конкурс на строительство академии в июне 2019 года выиграло ООО "Регионспецстрой". Стоимость контракта составила 421,6 млн рублей. Учебное заведение разместится на земельном участке площадью 5,5 тыс. кв. м. Академия будет состоять из трех корпусов - тренировочного комплекса, арены для выступлений и общежития с учебно-административными помещениями.

Карполь является самым успешным и титулованным тренером в истории советского и российского волейбола. Он возглавлял сборные СССР (1978-1982, 1987-1991), Объединенную команду СНГ (1992), России (1993-2004). С этими командами он дважды становился олимпийским чемпионом (1980, 1988), три раза - серебряным призером Игр (1992, 2000, 2004), чемпионом мира (1990), 7-кратным чемпионом Европы. Под руководством Карполя "Уралочка" 11 раз становилась чемпионом СССР и 14 раз чемпионом России.