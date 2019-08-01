Старцева: российские волейболистки готовились к отборочному турниру ОИ-2020 весь месяц

КАЛИНИНГРАД, 1 августа. /ТАСС/. Женская сборная России по волейболу на протяжении последнего месяца была сосредоточена на подготовке к олимпийскому отборочному турниру. Об этом на пресс-конференции в четверг сообщила журналистам капитан российской сборной Евгения Старцева.

"Это очень важный старт, готовились к нему весь последний месяц. Нам помогло участие в Кубке губернатора Калининградской области, мы смогли разобрать свои ошибки. Нынешний турнир очень важен, задача у нас поставлена. Все зависит от нашей игры и мы будем стараться", - отметила Старцева.

"Играть дома - это немного другая ответственность. Но калининградские трибуны оказывают нам отличную поддержку. Я очень рада играть дома", - добавила Старцева.

"Это самый важный турнир для нас и для других команд. Месяц мы готовились в усиленном составе, наша задача - победить на этом турнире. Мы провели подготовку, сыграли в Кубке губернатора Калининградской области, почувствовали площадку. Здесь отличные болельщики и поддержка", - рассказал главный тренер сборной России Вадим Панков.

"Все команды здесь будут играть на победу. Мы должны готовиться к каждому сопернику, а не только к воскресному противостоянию со сборной Южной Кореи", - добавил специалист.

Женская сборная России по волейболу сыграет в отборочной группе Е с командами Канады, Южной Кореи и Мексики. Турнир пройдет в Калининграде 2-4 августа. Победитель получит путевку на Олимпиаду-2020.