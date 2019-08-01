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Летние олимпийские виды спорта

Тренер сборной Южной Кореи отметил атаку женской команды России по волейболу

Также Стефано Лаварини отметил скорость российской команды

КАЛИНИНГРАД, 1 августа. /ТАСС/. Женская сборная России по волейболу наиболее сильна в атаке и на блоке. Такое мнение на пресс-конференции в четверг высказал главный тренер сборной Южной Кореи Стефано Лаварини.

"Начали работу 2 месяца назад, надеемся, что сможем достичь хороших результатов. У нас небольшие проблемы с составом, на сборе в Сербии получили травмы сразу обе пасующих. Выбор Сербии как базы подготовки был обусловлен тем, что местная сборная по стилю игры напоминает российскую. Вторым важным вопросом стала необходимая акклиматизация", - рассказал Лаварини.

"Сборная России является одной из самых сильных команд, особенно в атаке и на блоке. За последние несколько лет очень сильно увеличилась скорость российской сборной", - отметил специалист.

Женская сборная России по волейболу сыграет в отборочной группе Е с командами Канады, Южной Кореи и Мексики. Турнир пройдет в Калининграде 2-4 августа. Победитель получит путевку на Олимпиаду-2020.

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