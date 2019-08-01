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Зимние олимпийские виды спорта

Американская фигуристка Вагнер призналась, что подверглась сексуальным домогательствам

Спортсменка заявила, что подверглась домогательствам в 17 лет со стороны американского фигуриста Джона Кафлина
Эшли Вагнер AP Photo/Ivan Sekretarev
Описание
Эшли Вагнер
© AP Photo/Ivan Sekretarev

ТАСС, 1 августа. Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи американская фигуристка Эшли Вагнер стала жертвой сексуальных домогательств в 17 лет. Об этом спортсменка сообщила в интервью USA Today.

Спортсменка заявила, что подверглась домогательствам со стороны серебряного призера чемпионата четырех континентов - 2012 американского фигуриста Джона Кафлина, который выступал в парном катании. Инцидент произошел в июне 2008 года после вечеринки в доме у одного из фигуристов во время сборов американской национальной команды в Колорадо-Спрингс. Вагнер заявила, что долгое время не могла рассказать об этом из-за боязни осуждения.

"Я проснулась и почувствовала, что кто-то забирается ко мне на кровать, - сказала 28-летняя фигуристка.- Я была очень уставшей и не совсем понимала, что происходит, поэтому я не придала этому особого значения, затем он (Кафлин) начал целовать меня в шею, навалился на меня всем своим весом. Я оцепенела от страха, пыталась всем своим видом показать, что сплю, и надеялась, что его это остановит, но затем я начала соображать, что к чему, я отстранилась от него и сказала ему остановиться. Затем он спокойно посмотрел на меня и вышел из комнаты".

Вагнер - не первая фигуристка, которая обвинила Кафлина в сексуальных домогательствах. Ранее с похожими обвинениями в адрес спортсмена выступила его бывшая партнерша Бриджет Намиотка, а всего, по данным центра защиты безопасности спорта США, на него было получено три жалобы. 17 января 2019 года Кафлин был временно отстранен от спорта, спустя день фигурист покончил жизнь самоубийством в возрасте 33 лет.

Вагнер завоевала бронзовую медаль Олимпиады в Сочи в командных соревнованиях, также на ее счету серебро чемпионата мира 2016 года в Бостоне и золото чемпионата четырех континентов - 2012, который прошел в Колорадо-Спрингс. Она является трехкратной чемпионкой США, также в составе национальной команды она дважды становилась победителем командного Кубка мира. В январе нынешнего года спортсменка приостановила карьеру.

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