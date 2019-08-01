{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Овечкин не исключил, что завершит спортивную карьеру в 2021 году

Контракт 33-летнего форварда с клубом НХЛ "Вашингтон" истекает по окончании сезона-2020/21.
Александр Овечкин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Александр Овечкин
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Трехкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин не исключил того, что по окончании сезона-2020/21 завершит спортивную карьеру. Об этом он сообщил на пресс-конференции в ТАСС в четверг.

Контракт 33-летнего Овечкина с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" истекает по окончании сезона-2020/21.

"У меня еще два года контракта. Посмотрим, буду ли я играть и продолжать карьеру, все зависит от здоровья. Не хочется быть поломанным, хочется побегать с детьми", - сказал Овечкин.

Теги
Овечкин, Александр Михайлович
НХЛ
Овечкин отметил, что не хотел бы работать тренером по окончании спортивной карьеры
Ранее форвард "Вашингтона" не исключил, что завершит профессиональную карьеру по окончании сезона-2020/21
Читать полностью