Овечкин не исключил, что завершит спортивную карьеру в 2021 году

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Трехкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин не исключил того, что по окончании сезона-2020/21 завершит спортивную карьеру. Об этом он сообщил на пресс-конференции в ТАСС в четверг.

Контракт 33-летнего Овечкина с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" истекает по окончании сезона-2020/21.

"У меня еще два года контракта. Посмотрим, буду ли я играть и продолжать карьеру, все зависит от здоровья. Не хочется быть поломанным, хочется побегать с детьми", - сказал Овечкин.