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НХЛ

Овечкин отметил, что не хотел бы работать тренером по окончании спортивной карьеры

Ранее форвард "Вашингтона" не исключил, что завершит профессиональную карьеру по окончании сезона-2020/21
Александр Овечкин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Александр Овечкин
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Российский хоккеист Александр Овечкин не хотел бы работать тренером по окончании карьеры игрока. Об этом он рассказал в четверг на пресс-конференции в ТАСС.

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Ранее 33-летний Овечкин не исключил, что завершит профессиональную карьеру по окончании сезона-2020/21.

"Не хотелось бы", - ответил Овечкин на вопрос журналистов о том, станет ли он тренером по окончании карьеры.

Овечкин выступает за клуб НХЛ "Вашингтон", в составе которого он стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/18. Всего в НХЛ российский нападающий провел 1084 матча, набрав 1211 очков (658 шайб + 553 передачи). В минувшем сезоне форвард в восьмой раз в карьере преодолел рубеж в 50 шайб за сезон, став в восьмой раз обладателем "Морис Ришар Трофи" - приза лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ.

В составе сборной России форвард трижды становился чемпионом мира, также в его активе две серебряные и четыре бронзовые награды турнира.

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