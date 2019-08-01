Москва в будущем может принять чемпионат мира по пляжному волейболу

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) рассматривает возможность проведения в будущем чемпионата мира по пляжному волейболу в Москве. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил глава Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

С 5 по 11 августа на специально построенной площадке в "Лужниках" на берегу Москвы-реки пройдут матчи чемпионата Европы.

"Нам нравится работать с Москвой, у нас родилась идея рассмотреть возможность проведения чемпионат мира. Пока подробностей нет, но работа ведется. На сегодняшний момент мы рассматриваем только Москву, пока не делали официальную заявку, тут надо провести определенную работу, но, думаю, если международная федерация пойдет нам навстречу, то в приоритете будет Москва", - заявил Шевченко.

В июле россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский завоевали золотые медали чемпионата мира по пляжному волейболу в немецком Гамбурге.